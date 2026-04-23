Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK
Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:
Cumhuriyet 2.5 — Alış: 108.800 TL | Satış: 114.200 TL
Ata Lira/Reşat — Alış: 45.290 TL | Satış: 48.200 TL
Liralık Altın — Alış: 43.520 TL | Satış: 45.680 TL
Yarım Altın — Alış: 21.760 TL | Satış: 22.840 TL
Çeyrek Altın — Alış: 10.880 TL | Satış: 11.420 TL
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.200 TL | Satış: 6.630 TL
14 Ayar — Alış: 3.810 TL | Satış: —
24 Ayar Altın — Alış: 6.750 TL | Satış: 6.970 TL
Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.