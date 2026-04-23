Malatya il merkezinde ve Eskimalatya bölgesinde bugün 24 saat boyunca hizmet verecek açık eczaneler şunlardır:
MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER
- GÖZDE ECZANESİ
- Adres: Başharık Mah. Gonca Sok. No: 2/1A (Mücelli 1 Nolu ASM Yanı, Engelliler Parkı Karşısı)
- Telefon: 0422 502 11 99
- SAMET ECZANESİ
- Adres: Atatürk (Kışla) Cad. No:49/B (Hayat Hastanesi Yanı)
- Telefon: 0422 323 44 04
- NEZİH ECZANESİ
- Adres: Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil Karşısı
- Telefon: 0422 321 44 93
- İSTASYON ECZANESİ
- Adres: İstasyon Cad. Tektud Kebap İlerisi, Kömür Tevzi Yolu
- Telefon: 0422 211 09 44
- CAN ECZANESİ
- Adres: Bostanbaşı Mah. Çiftlik Cad. Prestij Eylül Konutları Karşısı
- Telefon: 0507 707 46 55
ESKİMALATYA NÖBETÇİ ECZANE
- ARI ECZANESİ
- Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi (Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı)
- Telefon: 0534 686 37 03
BİLGİLENDİRME
Listede yer alan tüm eczaneler 24 saat boyunca kesintisiz olarak hizmet vermektedir. İlaç temini öncesinde telefon numaralarından teyit almanız, olası yoğunluk durumunda zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır.
Muhabir: Mutlu Sarıgül