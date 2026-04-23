Malatya il merkezinde ve Eskimalatya bölgesinde bugün 24 saat boyunca hizmet verecek açık eczaneler şunlardır:

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER

GÖZDE ECZANESİ Adres: Başharık Mah. Gonca Sok. No: 2/1A (Mücelli 1 Nolu ASM Yanı, Engelliler Parkı Karşısı) Telefon: 0422 502 11 99

SAMET ECZANESİ Adres: Atatürk (Kışla) Cad. No:49/B (Hayat Hastanesi Yanı) Telefon: 0422 323 44 04

NEZİH ECZANESİ Adres: Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil Karşısı Telefon: 0422 321 44 93

İSTASYON ECZANESİ Adres: İstasyon Cad. Tektud Kebap İlerisi, Kömür Tevzi Yolu Telefon: 0422 211 09 44

CAN ECZANESİ Adres: Bostanbaşı Mah. Çiftlik Cad. Prestij Eylül Konutları Karşısı Telefon: 0507 707 46 55



ESKİMALATYA NÖBETÇİ ECZANE

ARI ECZANESİ Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi (Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı) Telefon: 0534 686 37 03



BİLGİLENDİRME

Listede yer alan tüm eczaneler 24 saat boyunca kesintisiz olarak hizmet vermektedir. İlaç temini öncesinde telefon numaralarından teyit almanız, olası yoğunluk durumunda zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır.

