Yetkililerden alınan bilgilere göre kesinti, işletme bakım çalışmaları kapsamında ekipler tarafından gerçekleştirilecek.
KULUNCAK’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Kuluncak ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Ciritbelen Mahallesi’nde işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.
Muhabir: MUTLU SARIGÜL