Yetkililerden alınan bilgilere göre kesinti, işletme bakım çalışmaları kapsamında ekipler tarafından gerçekleştirilecek.

Kuluncak Belediyesi araçlarını ihale ile satacak
Kuluncak Belediyesi araçlarını ihale ile satacak
KULUNCAK’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Kuluncak ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Ciritbelen Mahallesi’nde işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.

Muhabir: MUTLU SARIGÜL