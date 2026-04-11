Malatya ve bölgenin hava durumuna ilişkin tahminlerde bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı olarak geçeceğini duyurdu.

MALATYA’NIN KUZEYİ İLE BATISINDA KUVVETLİ YAĞIŞLAR

Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ’ın doğu kesimlerinde ve Malatya’nın kuzeyi ile batısında beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması tahmin edildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuzeyli yönlerden; Adıyaman çevrelerinde ise güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bingöl'ün doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, 1600 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

MALATYA’NIN YÜKSEK RAKIMLI İLÇELERİNDE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ ve Malatya'nın ise yüksek kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları istendi.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

MALATYA MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 8

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 9

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 9

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 9

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 10

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 9