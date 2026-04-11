Ezan vakitleri gerçekleştirilen 5 vakit namazın başlangıç ve bitiş saatlerini belirtir. Ezan ise bu vakitlerin başlangıcı hatırlatan, insanlara namaz için yapılan bir çağrıdır. Ezan Müslümanlara namaz vaktinin başladığını bildiren çağrıdır. Ezan vakitleri ise güneşin konumuna ve günün saatine göre hesaplanır.

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da, 11 Nisan 2026 Cumartesi tarihindeki ezan saatleri:

İmsak Saati: 04.24,

Güneş Vakti: 05.50,

Öğle Ezanı: 12.35,

İkindi Ezanı: 16.13,

Akşam Ezanı: 19.06,

Yatsı Ezanı: 20.26.

Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?

Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında, dünyalık bir endişe ile ses çıkararak ağlamak kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz. Bununla birlikte namazda Allah korkusu, cennet veya cehennemin hatırlanması vb. nedenlerle ağlamak abdesti bozmayacağı gibi namaza da zarar vermez.