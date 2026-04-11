Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, özellikle TEM Otoyolu'nda görüş mesafesini düşürdü.

Bolu'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saat 22.00 sıralarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan mevkiinde yoğun kar yağışının etkili olduğu görüldü. Yoğun kar yağışı nedeniyle otoyolda görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Olumsuz hava şartlarına karşı Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.