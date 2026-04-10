Avrupa Birliği nezdinde tescillenen Türk coğrafi işaretleri, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yerel ürünlerin uluslararası alanda marka değerini artırmaya devam ediyor. ‘Antep Baklavası’ndan ‘Malatya Kayısısı’na, ‘Giresun Tombul Fındığı’ndan ‘Kayseri Pastırması’na kadar uzanan geniş ürün yelpazesi; hem geleneksel üretim kültürünü hem de bölgesel ekonomiyi destekleyen önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin dört bir yanından 46 ürün, AB tesciliyle küresel ölçekte koruma altına alınmış durumda.

Hali hazırda AB nezdinde 46 coğrafi işaretimiz tescil edilmiş durumda. İşte tüm o ürünler:

Antep Baklavası / Gaziantep Baklavası

Bingöl Balı

Aydın İnciri

Bursa Şeftalisi

Malatya Kayısısı

Hüyük Çileği

Aydın Kestanesi



Bursa Siyah İnciri / Bursa Siyahı

Milas Zeytinyağı

Söke Pamuğu

Bayramiç Beyazı

Manisa Mesir Macunu

Taşköprü Sarımsağı

Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi

Giresun Tombul Fındığı

Silifke Yoğurdu

Antakya Künefesi

Aydın Memecik Zeytini

Suruç Narı

Erzincan Tulum Peyniri

Çağlayancerit Cevizi



Aydın Çam Fıstığı

Gemlik Zeytini

Afyon Pastırması

Edremit Zeytinyağı

Afyon Sucuğu

Milas Yağlı Zeytini

Antep Fıstık Ezmesi / Antepfıstığı Ezmesi / Gaziantep Fıstık Ezmesi

Ayaş Domatesi

Mut Zeytinyağı

Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini

Kırkağaç Kavunu

Maraş Tarhanası

Antep Lahmacunu

Ezine Peyniri

Hatay Kaytaz Böreği

Safranbolu Safranı

Bursa Kestane Şekeri



Aydın Memecik Zeytinyağı

İpsala Pirinci

Araban Sarımsağı

Yenice Ihlamur Balı

Osmaniye Yer Fıstığı

Maraş Çöreği

Adana Şalgamı

Kayseri Pastırması