Avrupa Birliği nezdinde tescillenen Türk coğrafi işaretleri, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yerel ürünlerin uluslararası alanda marka değerini artırmaya devam ediyor. ‘Antep Baklavası’ndan ‘Malatya Kayısısı’na, ‘Giresun Tombul Fındığı’ndan ‘Kayseri Pastırması’na kadar uzanan geniş ürün yelpazesi; hem geleneksel üretim kültürünü hem de bölgesel ekonomiyi destekleyen önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin dört bir yanından 46 ürün, AB tesciliyle küresel ölçekte koruma altına alınmış durumda.
AB NEZDİNDE 46 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜMÜZ
Hali hazırda AB nezdinde 46 coğrafi işaretimiz tescil edilmiş durumda. İşte tüm o ürünler:
Antep Baklavası / Gaziantep Baklavası
Bingöl Balı
Aydın İnciri
Bursa Şeftalisi
Malatya Kayısısı
Hüyük Çileği
Aydın Kestanesi
Bursa Siyah İnciri / Bursa Siyahı
Milas Zeytinyağı
Söke Pamuğu
Bayramiç Beyazı
Manisa Mesir Macunu
Taşköprü Sarımsağı
Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi
Giresun Tombul Fındığı
Silifke Yoğurdu
Antakya Künefesi
Aydın Memecik Zeytini
Suruç Narı
Erzincan Tulum Peyniri
Çağlayancerit Cevizi
Aydın Çam Fıstığı
Gemlik Zeytini
Afyon Pastırması
Edremit Zeytinyağı
Afyon Sucuğu
Milas Yağlı Zeytini
Antep Fıstık Ezmesi / Antepfıstığı Ezmesi / Gaziantep Fıstık Ezmesi
Ayaş Domatesi
Mut Zeytinyağı
Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini
Kırkağaç Kavunu
Maraş Tarhanası
Antep Lahmacunu
Ezine Peyniri
Hatay Kaytaz Böreği
Safranbolu Safranı
Bursa Kestane Şekeri
Aydın Memecik Zeytinyağı
İpsala Pirinci
Araban Sarımsağı
Yenice Ihlamur Balı
Osmaniye Yer Fıstığı
Maraş Çöreği
Adana Şalgamı
Kayseri Pastırması