AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, kentin savunma sanayii alanında yüksek teknolojili bir üretim merkezine dönüşeceğini açıkladı. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya ile bir araya gelen Babacan, ASELSAN’ın Yeşilyurt ilçesinde yeni ve geniş bir araziye yatırım yaparak üretim kapasitesini artıracağını duyurdu.

Kentin deprem sonrası fiziksel toparlanma sürecinde alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Milletvekili Babacan, bundan sonraki aşamanın sanayi yatırımlarıyla kenti ileriye taşımak olduğunu ifade etti. Babacan, Malatya’nın coğrafi konumu ve 2. Ordu’ya ev sahipliği yapmasının yatırımcılar için avantaj sağladığı kaydederek, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen "Yerel Kalkınma Hamlesi" teşvik paketi ile elektronik, haberleşme ve kart sistemleri üretimi yapacak şirketlere vergi istisnası ve finansman desteği sağlanacağını kaydetti.

ÜRETİM KAPASİTESİ YÜKSELTİLECEK

Milletvekili Babacan, görüşmede en fazla yatırım planlanan alanın yüksek teknoloji ve savunma sanayii yatırımları olduğunu, bu kapsamda elektronik, haberleşme, kablo ve kart sistemleri üretimine ilişkin planlamanın ayrıntılarını ele aldıklarını bildirdi. Açıklamasında, ASELSAN’ın Malatya’da daha önce başlattığı girişimi büyüttüğünü, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerin ardından Yeşilyurt’ta yeni ve geniş bir arazi üzerinde yeni bir yatırım hazırlığında olduğunu söyledi. Babacan, söz konusu üretimlerin bu alanda yapılacağını ve yatırımın hem istihdam hem de üretim kapasitesi bakımından ileri bir seviyeye taşınacağını belirtti.

“HER YENİ GELİŞME ÜLKEMİZİN GÜCÜNÜ PEKİŞTİRİYOR”

Milletvekili Abdurrahman Babacan, Savunma Sanayii Başkanlığı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Savunma Sanayii Başkan Yardımcımız, kıymetli hemşehrimiz Prof. Dr. İhsan Kaya ile bir araya geldik. Türkiye, savunma sanayiinde muazzam bir performans sergiliyor ve her yeni gelişme ülkemizin gücünü pekiştiriyor. Malatya da, bu bağlamda, savunma sanayii yatırımlarında önümüzdeki süreçte önemli yatırım merkezlerinden birisi olacak. 2. Ordu, bölgeye olan coğrafi konumu ve dinamik sanayi yapısı Malatya'nın savunma sanayiinde önemli bir yatırım merkezi olma noktasındaki ciddi avantajları."

“MALATYA'DA DÖRT ÖNEMLİ SEKTÖRDE BÜYÜK TEŞVİK MEKANİZMALARI OLUŞTURULDU”

Kentin sanayi perspektifini yüksek teknolojiye odaklayacaklarını belirten Milletvekili Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Deprem sonrası şehrin fiziki toparlanmasında alt ve üst yapı inşa süreci tamamlanmak üzere. Bundan sonrası ise, şehrin yeni bir sıçrama yapabilmesi, sanayi perspektifi ve sanayi yatırımlarında yüksek teknoloji merkezli üretim yapısına dönüşümle mümkün olacak. Şu an bunun planlamasını yapıyoruz. Fırat Kalkınma Ajansımız 6. Bölge teşviğin yanı sıra yeni bir teşvik uygulaması başlattı. 'Yerel Kalkınma Hamlesi' adını verdiğimiz bu yeni proje ile Malatya'da dört önemli sektörde yüksek teknolojili yatırımı çekmek için çok büyük teşvik mekanizmaları oluşturuldu."

Teşvik paketinin içeriğine ve planlanan yatırım kalemlerine değinen Babacan, açıklamasına şu ayrıntıları ekledi: "Yerel Kalkınma Hamlesi paketi, yatırım yapacak şirketlere vergi istisnasından yatırım finansmanına, makine ve teçhizat finansmanından işveren ve işçi hissesi desteğine kadar çok sayıda başlıkta çok büyük finansal teşvikler sağlıyor. Biz de bugünkü görüşmemizde, bu sektörlerden en büyük yatırımı yapacağımız Yüksek Teknoloji ve Savunma Sanayii yatırımları: elektronik, haberleşme, kablo ve kart sistemleri üretimi sektörüne ilişkin planlamanın detaylarını konuştuk."

DETAYLAR PAYLAŞILACAK

ASELSAN’ın kente yönelik yeni yatırım müjdesini paylaşan Babacan, şu bilgileri verdi: "Burada güzel bir haber de verelim: Aselsan, Malatya'da başlatmış olduğu girişimi şimdi daha da büyütüyor. OSB'deki yerden sonra Yeşilyurt'ta yeni ve büyük bir araziye ciddi bir yatırıma başlıyor ve yukarıda belirttiğimiz üretimleri burada yapacak. Kısa zaman içerisinde yatırımını hem istihdam sayısı hem de üretim kapasitesi anlamında çok önemli bir seviyeye taşıyacak. Bunun detaylarını önümüzdeki günlerde Aselsan Genel Müdürümüz ile bir araya geldiğimizde paylaşacağız. Değerli hemşehrimiz, kıymetli Başkan Yardımcımıza nazik misafirperverlikleri ve yakın ilgilerinden ötürü hassaten teşekkür ediyorum..."