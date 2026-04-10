Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, dün saat 03.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Almira Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre. iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden A.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken olay yerinde yapılan incelemede bir adet pense, sweatmont ve 1 adet kartuş bulundu. Yaralıya ilk etapta ulaşılamaz iken A.Ç.'nin sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gittiği belirlendi.

Yaralı A.Ç.'nin ifadesinde olayı A.O.E.'nin gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenilirken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.