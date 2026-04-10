“Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 yer” konusu herkes için farklı listelerle karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’ün listesinde Malatya’nın sınırındaki o tarihi mekan da bulunuyor. Peki, orası neresi?

NEMRUT DAĞI: MALATYA’NIN MI ADIYAMAN’IN MI?

Celal Şengör’ün o listesinde Nemrut Dağı bulunuyor. Yıllardır “Malatya’nın mı Adıyaman’ın mı?” diye tartışılan bu tarihi yer, resmiyette Adıyaman’ın olsa da Malatyalılar orayı daha çok sahipleniyor.

1954 YILINDA ALINAN KARAR İLE…

Malatya’nın bir ilçesi iken 1954 yılında il olan Adıyaman, deyim yerindeyse yanında Nemrut Dağı’nı da götürdü. Yani aslında orası Malatya’nındı. Hatta Pütürge ilçe sınırları ile iç içe burası. Bu konuda kimi kaynaklar Nemrut Dağı’nın Adıyaman’a ait olduğunu söylerken, kimi kaynaklar ise Malatya sınırları içerisinde kaldığını belirtiyor. Bir dönem her iki şehrin valileri, TBMM ve Bakanlık bile bu tartışmaya dahil oldu. Ama belirtildiği gibi, Nemrut Dağı resmiyette Adıyaman’ın…

NEMRUT DAĞI TAM OLARAK NEREDE?

Nemrut Dağı Malatya’nın Pütürge ilçesinin Büyüköz köyü ile Adıyaman’ın Kahta sınırları içerisinde yer alıyor. Burası, Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarına yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisi. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmış. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmış ve 8-10 metre yükseklikte.

ULAŞIMI BİLE MALATYA’DAN SAĞLANIYOR AMA…

Nemrut’a Malatya-Pütürge-Tepehan yolu üzerinden yaklaşık 100 kilometrelik yol izleyenek ulaşılıyor. Nemrut Dağı, Malatya ve Adıyaman sınırında bulunuyor ve yıllardır süren tartışmalar bitecek gibi de görünmüyor.