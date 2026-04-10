Malatya’da gün içerisinde etkili olan yağışlı hava, akşam saatlerinde farklı bölgelerde farklı şekillerde etkisini göstermeye başladı. Darende ilçesi Yukarıulupınar Mahallesi’nde gün boyu süren yağmur, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışının ardından bölgede yeniden yağmur etkili oldu.

Darende ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi’nde ise meteorolojik uyarıların ardından kar yağışı başladı. Özellikle kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde beklenen kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı.

Öte yandan Ağılbaşı Mahallesi’nde de kar yağışının sürdüğü öğrenildi. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, bölgede kış şartlarını yeniden hatırlattı.

Meteoroloji yetkililerinin daha önceden yaptığı uyarılarda, yüksek kesimlerde kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşlerinin beklendiği ifade edilmişti. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.