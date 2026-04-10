Malatya’da bir grup esnaf, Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sürpriz bir kutlama yaptı. Şüpheli çanta ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pasta ile karşılandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan konteyner çarşıda esnaflık yapan Mehmet Ceyhan, polislerin toplum için büyük bir güven kaynağı olduğunu belirterek Polis Haftası’nı kutlamak istediklerini söyledi.

Ceyhan, “Daha önce şüpheli çanta ihbarında bulunduk, ekipler hemen geldi. Polislerimiz gece gündüz demeden görev başındalar” dedi.

Hazırlanan pasta polis ekipleriyle birlikte kesildi. Esnafın jesti, ekipler tarafından memnuniyetle karşılandı.