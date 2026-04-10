Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyran Mahallesi Uzun Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazaya kısa sürede müdahale ederek yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.