Sivas'ta bayram tatiline giden aile kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya istikametine seyir halindeki N.K. idaresindeki 26 KF 270 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bayram tatili yolculuğunda kaza yapan aileden yolcu konumundaki Nazar Kapkaç hayatını kaybederken sürücü dahil 8 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA