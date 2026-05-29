Öte yandan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca Müslümanın zihnini meşgul eden "Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir, mezheplere göre dağıtımı nasıl olur?" sorusu da Diyanet kaynaklarıyla yanıt buldu. İşte Malatya güncel namaz vakitleri ve kurban ibadetine dair çok kritik detaylar...

29 MAYIS 2026 CUMA MALATYA EZAN SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre bugün Malatya genelinde uygulanacak resmi namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak Saati: 03.14

Güneş Vakti: 04.59

Öğle Ezanı (Cuma Namazı): 12.31

İkindi Ezanı: 16.23

Akşam Ezanı: 19.49

Yatsı Ezanı: 21.27

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILMALI?

Kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanan Malatyalı vatandaşlar için etin nasıl pay edilmesi gerektiği fıkhi kaynaklara göre açıklandı. Kurban etinin geleneksel olarak üç eşit parçaya (taksim) bölünmesi tavsiye edilir:

Birinci Bölüm: Kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi yoksullara dağıtılır.

İkinci Bölüm: Akraba, tanıdık, dost ve komşularla paylaşılır.

Üçüncü Bölüm: Ev halkı tarafından tüketilmek üzere ayrılır.

HANEFİ VE ŞAFİÎ MEZHEBİNE GÖRE KURBAN ETİ DAĞITIMI FARKLI MI?

Kurban etinin paylaşımında mezhepler arasında bazı uygulama tavsiyeleri bulunmaktadır:

Hanefî Mezhebine Göre: Kurban etinin tamamının evde bırakılması fıkhen caizdir (Kâsânî, Bedâ’i, 5/80-81). Ancak günümüz şartlarında, toplumda muhtaç insanların arttığı dönemlerde, durumu iyi olan Müslümanların etin çoğunu ya da tamamını pay etmesi çok daha faziletli ve uygun kabul edilir.

Şâfiî Mezhebine Göre: Şafiî fıkhına göre kurban etinden az da olsa mutlaka fakir ve muhtaç olan insanlara pay verilmesi, yani dağıtılması bir gerekliliktir (Nevevî, el-Mecmû‘, 8/413).