Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yerel dolu yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Ayrıca bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir” sözlerine yer verildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Malatya merkez ve ilçelerde hava durumu şöyle olacak:

Merkez: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (24°C)

Akçadağ: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (23°C)

Arapgir: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (21°C)

Arguvan: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (22°C)

Battalgazi: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (27°C)

Darende: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (23°C)

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (24°C)

Doğanyol: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (27°C)

Hekimhan: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (22°C)

Kale: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (27°C)

Kuluncak: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (21°C)

Pütürge: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (25°C)

Yazıhan: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (26°C)

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (25°C)