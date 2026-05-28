Malatya ve çevresi, 28 Mayıs sabahına peş peşe hafif şiddetli mikro depremler yaşadı. Gece yarısı saat 00.00’dan itibaren başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden sarsıntılar, kentin farklı ilçelerinde kaydedildi. AFAD verilerinden derlenen bilgilere göre, Yeşilyurt, Battalgazi, Pütürge ve Doğanşehir merkezli yaşanan bu sarsıntıların büyüklükleri 0.9 ile 1.9 arasında değişiklik gösterdi.

İşte yaşanan depremler:

Doğanşehir: 28-05-2026 07:43:11 | Büyüklük: 1.3 ML | Derinlik: 7.0 km

Yeşilyurt: 28-05-2026 05:27:14 | Büyüklük: 1.7 ML | Derinlik: 7.11 km

Battalgazi: 28-05-2026 05:16:59 | Büyüklük: 1.1 ML | Derinlik: 12.57 km

Battalgazi: 28-05-2026 05:14:01 | Büyüklük: 1.2 ML | Derinlik: 11.4 km

Yeşilyurt: 28-05-2026 03:56:30 | Büyüklük: 1.3 ML | Derinlik: 7.0 km

Pütürge: 28-05-2026 02:23:20 | Büyüklük: 1.8 ML | Derinlik: 7.18 km

Pütürge: 28-05-2026 02:07:21 | Büyüklük: 1.2 ML | Derinlik: 7.16 km

Battalgazi: 28-05-2026 01:55:46 | Büyüklük: 0.9 ML | Derinlik: 7.36 km

Yeşilyurt: 28-05-2026 01:45:29 | Büyüklük: 1.9 ML | Derinlik: 7.32 km

Battalgazi: 28-05-2026 00:02:57 | Büyüklük: 0.9 ML | Derinlik: 7.12 km

Pütürge: 28-05-2026 00:00:36 | Büyüklük: 1.2 ML | Derinlik: 7.0 km