Bayram namazını tarihi atmosferde kılma hayali kuran vatandaşlar, cami önüne geldiklerinde acı gerçekle karşılaştı. Verilen sözler ne yazık ki bir kez daha havada kaldı; restorasyon çalışmaları tamamlanamadığı için açılış belirsiz bir tarihe ertelendi.

MÜJDE SADECE SÖZDE KALDI

Depremin ardından hummalı bir restorasyon sürecine alınan Yeni Cami için daha önce yapılan açıklamalarda, çalışmaların hızla bitirilerek 2026 Kurban Bayramı'na yetiştirileceği müjdelenmişti. Ancak bugün itibarıyla caminin restorasyonun henüz nihayete ermediği görüldü.

Depremin izlerini silmeye çalışan Malatya halkı ise bu duruma tepkili. Şehrin simge yapılarından birinin bir bayramda daha kapalı kalması, "Bir müjde daha sadece sözde kaldı" yorumlarını beraberinde getirdi.

YENİ CAMİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Restorasyon sürecini üstlenen yetkililerden ya da ilgili bakanlıktan açılışın neden geciktiğine ve yeni takvimin ne olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Vatandaşlar şimdi şu sorunun cevabını merak ediyor: Malatya Yeni Cami restorasyonu ne zaman bitecek?