Malatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER

-Nane Limon Eczanesi

Adres: Kışla Cad. Hayat Hastanesi yanı

Telefon: 0422 322 34 75

24 Saat Açık

-Çevre Eczanesi

Adres: İstasyon Caddesi Emniyet Müdürlüğü karşısı

Telefon: 0537 657 98 60

24 saat açık

-Tebessüm Eczanesi

Adres: Hasanbey Cad. No:197/A Ekonomik Pazar ile 4K Sitesi arası 2A ASM karşısı

Telefon: 0542 438 95 63

24 saat açık

-Şifa Eczanesi

Adres: Sanayi Yanı Verem Savaş karşısı İlyas Mah. Emirgan Cad. No:10/A

Telefon: 0422 323 03 03

24 saat açık

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER

-Arı Eczanesi

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı

Telefon: 0534 686 37 03

24 saat açık