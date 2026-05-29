Sivas, sadece tarihi mirasıyla değil, son yıllarda turizme kazandırılan dev projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde Çaltı Çayı’nın muazzam kanyonuna bakan Divriği Cam Seyir Terası, açıldığı günden bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayarak bölgenin en gözde uğrak noktalarından biri haline geldi. Ancak bu teras, alışılagelmiş seyir alanlarından çok farklı; tam 243 metrelik yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek cam seyir terası unvanına sahip!

ADIM ATMAK CESARET İSTİYOR

Çaltı Çayı'nın derin vadisine hakim bir noktada inşa edilen teras, doğa ve tarih tutkunlarına eşsiz bir manzara sunarken, aynı zamanda sınırları zorlayan bir adrenalin deneyimi yaşatıyor. Tamamen şeffaf cam zemin üzerinde, yüzlerce metre yükseklikte yürümek ziyaretçilere gökyüzünde boşlukta yürüyor hissi veriyor. Bu durum, özellikle yükseklik korkusu (akrofobi) olan vatandaşlar için unutulmaz anlara sahne oluyor.

"ÇOK DEĞİŞİK BİR DUYGU, AŞAĞIYA BAKAMIYORUM!"

Yükseklik korkusu olmasına rağmen bu heyecanı yerinde tecrübe etmek isteyen ve terasa çıktığında zor anlar yaşayan Makbule Cellat, yaşadığı o sıra dışı deneyimi Busabah Medya’ya şu sözlerle anlattı:

"Buraya geldiğimde çok heyecanlandım. Heyecanımı ve korkumu biraz yendim galiba ama içimde hâlâ büyük bir ürperti var. Camın üzerinden aşağıya kesinlikle bakamıyorum. Çok değişik ve tarif edilemez bir duygu. Hayatımda daha önce hiç bu kadar yüksek bir noktaya çıkmamıştım, dizlerim titredi."

HAFTA SONU ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası gibi dünya miraslarına ev sahipliği yapan ilçeye gelen turistler, kültür turunun ardından soluğu bu dik yamaçtaki cam terasta alıyor. Özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi ağırlayan seyir terası, hem fotoğraf tutkunları için benzersiz kareler sunuyor hem de cesaretini test etmek isteyenlerin bir numaralı adresi oluyor.