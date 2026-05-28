Adıyaman’da Fırat Köprüsü altında piknik yapan 8 kişi, nehir sularının yükselmesiyle mahsur kaldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Fırat Köprüsü altında piknik yapmak isteyen 8 kişi burada eğlendikleri esnada sular yükseldi. Suların yükselmesiyle mahsur kalan kişileri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Elazığ'da korkutan ev yangını: Çatı alev alev yandı
Elazığ'da korkutan ev yangını: Çatı alev alev yandı
İçeriği Görüntüle

8 Kişi Fırat'ın Altında Mahsur Kaldı (1) Malatyahaber

Kısa sürede olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu da mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Kaynak: İHA