AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu kapsamında gerçekleştirilen Milli Aile Haftası ziyaretleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde vatandaşlarla buluştu. Ölmeztoprak, hem Malatya’mızın kadim mutfak kültürünün yaşatılması hem de aile bağlarının korunması adına önemli mesajlar verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası ile bu yıl ilk kez kutlanan Milli Aile Haftası kapsamında Malatya’da çeşitli ziyaret ve programlara katıldı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi Usta Aşçı Eğiticisi Arzu Koç’u ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya’nın yöresel lezzetlerine dair hasbihal etti. Ölmeztoprak, mutfak tezgâhının başına geçerek geleneksel tariflerin hazırlanışına eşlik etti.

“MALATYA MUTFAĞI BAŞLI BAŞINA BİR KÜLTÜRDÜR”

Milletvekili Ölmeztoprak’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Halk Eğitim Merkezi Usta Aşçı Eğiticisi Arzu Koç Malatya mutfağının sadece yemeklerden ibaret olmadığını belirterek, “Bu mutfak; paylaşmanın, komşuluğun ve aile birlikteliğinin yaşandığı büyük bir kültürdür. Annelerimizden, ninelerimizden öğrendiğimiz tarifleri genç kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

“BU KÜLTÜRÜ GENÇLERE AKTARMAMIZ GEREKİYOR”

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit de Türk Mutfağı Haftası’nın önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, “Hazır gıdaların hayatın merkezine yerleştiği bir dönemde Türk mutfağını ve kültürünü gençlerimize aktarmamız gerekiyor. Malatya’nın yemek kültürü aynı zamanda komşuluk kültürünü ve paylaşmayı da yaşatıyor” diye konuştu.

Yiğit, bu ziyaretlerle yöresel kültüre dikkat çekilmesinden dolayı Milletvekili Ölmeztoprak’a teşekkür etti.

“TÜRK MUTFAĞI BİR MEDENİYET HAFIZASIDIR”

Milletvekili Ölmeztoprak ise Malatya mutfağının Anadolu’nun kültürel hafızasını taşıyan önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, “Kayısımızdan analı kızlımıza, kiraz yaprağı sarmamızdan içli köftemize kadar her tarifte bu toprakların emeği, geçmişi ve gönül iklimi vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” çalışmasının dünya çapında büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ölmeztoprak, geleneksel mutfak kültürünün korunmasının yanı sıra Sıfır Atık anlayışının da yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Ölmeztoprak, “Bizim medeniyet anlayışımızda israf değil bereket esastır. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde yürütülen çalışmalar, mutfak kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması açısından çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

YARIM ASIRLIK EVLİLİĞE ANLAMLI ZİYARET

Milli Aile Haftası kapsamında da Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde hane ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yarım asrı aşkın süredir evli olan Abdulvahap ve Bedriye çiftinin evine konuk oldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Milletvekili Ölmeztoprak evliliklerinde yarım asrı aşan çift ile aile bağlarının önemi, geçmişten bugüne taşınan değerler ve uzun evliliğin sırları üzerine sohbet etti.

“SEVGİ VE SABIR OLDUĞU SÜRECE YUVA AYAKTA KALIR”

Yarım asrı geride bırakan Abdulvahap amca ise uzun evliliğin temelinde sevgi, anlayış ve sabrın bulunduğunu belirterek, “Biz her zaman birbirimize destek olduk. Yokluğu da gördük, zorluğu da gördük ama birlikte ayakta kaldık” dedi.

“Allah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin” diyerek sözlerine başlayan Bedriye teyze de aile olmanın fedakârlık istediğini ifade ederek, “Şimdi gençlerin aile büyüklerinin kıymetini daha iyi bilmesi gerekiyor” diye konuştu.

İnönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Cengiz de bu anlamlı ziyaretten dolayı AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’a teşekkür ediyorum diyerek, aile yapısının korunmasının toplum açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Milletvekili Ölmeztoprak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonunun toplumsal yapı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, aile kurumunun korunmasının milli bir mesele olduğunu ifade etti.

“AİLE, DEĞERLERİMİZİ KORUYAN EN GÜÇLÜ YAPIDIR”

Ölmeztoprak, “Aile; kimliğimizi şekillendiren, kültürümüzü yaşatan, inancımızı ve manevi değerlerimizi koruyan en güçlü mekteptir. Güçlü bireylerin yetiştiği sağlam aile yapıları güçlü toplumların temelidir” dedi.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ancak köklerine bağlı nesillerle ulaşılabileceğini vurgulayan Ölmeztoprak, dijitalleşmenin ve küresel kültürel baskıların arttığı bir dönemde aile bağlarının korunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.