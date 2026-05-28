AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Geleneksel Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Nikah Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın sağlandığı programda kalabalığa seslenen AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, “Göreve geldiğiniz günden bugün güne kadar gece demeden, gündüz demeden hiç kimseyi ama hiç kimseyi ötekileştirmeden bu davaya 5 dakika bile hizmet eden her kim varsa ziyaret ettik, gönüllerini aldık, evlerine, hanelerine, sofralarına ortak olduk, kalplerine girmeye çalıştık ve Allah'a hamdolsun geldiğimiz noktada da hep söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanımızın Malatya'da aldığı oyun inşallah tamamını daha yukarı çıkaracağız ve inşallah 2028 ilk yapılacak seçimde de Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı yapacağız. Bizler Malatya olarak gerçekten bugüne kadar AK Parti'nin kuruluşundan beri her zaman cumhurbaşkanının arkasında tabiri caizse biz Beydağı gibi dimdik duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz inşallah. Biz gönüllerin partisiyiz. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya AK Parti'yi biz kurmadık, millet kurdu. Biz sadece tabelasını astık. Şu tabloda milletimizin Cumhurbaşkanı olan teveccühünü çok güzel bir şekilde ifade etmektedir. Biz üzerimize düşeni yapacağız, çalışacağız ve Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın bize emanet ettiği emanetine sahip çıkacağız. Gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz. Sıcak demeden, soğuk demeden Allah'ın izniyle Malatya'yı tekrar Cumhurbaşkanı'nın arkasında ilk üçün içerisinde olan bir şehir haline getireceğiz. Bunu hep beraber başardık. Bundan sonra da başaracağımıza inanıyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Allah hainlere fırsat vermesin diyorum. Her şey Malatya için. Ortak payda Malatya diyoruz ve Allah'ımıza kurban diyoruz. Allah'a emanet olun” ifadelerine yer verdi.

“25 YIL DAHA BU ÜLKEDE VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

24.25.26.Dönem AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise yaptığı selamlama konuşmasında, “AK Parti hareketi hiçbir zaman için normal sıradan bir siyasi oluşum değil bu ümmetin, bu milletin, bu ülkenin ve yeryüzünde yaşayan bütün mazlumların sesi olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onların neferleri olarak üzerimize düşen görevleri yapmak zorundayız. Birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman için göz ardı etmeden her vatandaşımızın hangi mezhepten olursa olsun, hangi mazlum arkadaşımız olursa olsun olsun onların sesine kulak vermek zorundayız. Bu yüce beraberliğe ihtiyacımız var. Dünya mazlumlarının gönül coğrafyamıza ihtiyacı var. Gazze'deki, Filistin’deki dünyanın değişik coğrafyalarında siyonizmin, emperyalizmin, bütün işbirlikçilerinin yapmış oldukları zulmün sona ermesi için inşallah daha nice 25 yıl daha bu ülkede var olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muhammed Sinan Özhüsrev ise “Bu ailenin içerisinde doğmuş, bu ailenin içerisinde büyümüş, bu ailenin içerisinde siyaset yapmış bir kardeşiniz olarak binlerce kere Allah'a hamd ediyorum. Yaşıtlarımız dışarıda birçok boş işle uğraşırken bizler burada dünya lideri mazlumların umudu Recep Tayyip Erdoğan'a omuz veriyor onun gençleri olarak Türkiye'nin dört bir yanında Malatya'nın 13 ilçesinde gayret ediyor çaba sarf ediyoruz. Bu noktada bu şükrü bu mübarek günde sizlerin huzurunda etmiş olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum” diye konuştu.

“TÜM ALANLARDA MALATYA'YI SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de programda şu cümlelere yer verdi: “Bugün bu bayramlaşma 25. yılını dolduran AK Parti'nin tekrar Türkiye'de yeniden yüzyılı inşa etmek için tek adres olduğunu gösterdi. Aday gösterildiğimizde 31 Mart öncesi şöyle diyorlardı. ‘Bu şehir 20 yılda ayağa kalkmaz’ diyorlardı. Ama çok şükür bizler sizlerin desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Battalgazi Belediye başkanımızın, vekillerimizin, il başkanlarımızın desteğiyle tabii ki en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği ve Çevre Şehircilik Bakanımızın çözümcü yaklaşımıyla çok şükür 2 yıl da gördüğünüz gibi Malatya'yı ayağa kaldırdık, elhamdülillah, sayenizde. Evet, tabii bu kolay olmadı. Bunlar kendiliğinden olmadı. Bunlar yerel yöneticilerin sıkı bir işbirliği ve dayanışmasıyla merkezi hükümetin seferber edilmesiyle oldu. Her şey büyük bir emek ve çaba sonucunda oldu. Ne oldu? 104 bin bağımsız bölüm çevre şehircilik tarafından inşa edildi. Belediyeler ne yaptı? Belediyeler de 20 bin civarında 3 belediye, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt yerinde dönüşüme öncülük ederek yerinde dönüşümü çok şükür süreçlerini tamamladık. 10 bin civarında da bağımsız bölümü güçlendirerek 30.000'i aşkın bağımsız bölümün yeniden inşaatına katkı sağladık. Çok şükür bugünlere geldik. Artık inşaat süreçleri bitti. Bundan sonra ihya süreçleri dedik ve ihya süreçlerine de başladık. Spor, sanat, kültür, tarih birçok alanda faaliyetler yapıldı ve artık bugün Malatya ihya sürecinde. Kültür, sanat, spor, tüm alanlarda Malatya'yı söz verdiğimiz gibi ayağa kaldıracağız. Her alanda siyasete saygınlık getireceğiz.”

“DEVLETİMİZDE, MALATYA'MIZDA, EMİN ELLERDE”

Programda kalabalığa hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, “Bayramlar dayanışmanın, kardeşliğin, yardımlaşmanın en güzel örnekleridir. Bizim hayatımızın her alanda kardeşlik ölçüsünde böyle olmalı aslında. Özellikle birlik beraberliğin işe ne kadar yaradığını hep birlikte her zaman görmüşüzdür. Teşkilatımız, sizler, her biriniz sahada birebir insanların markaja alarak ailelerin, evlerin içerisine kadar girerek nasıl bir çaba sarf ettiğinizi hepimiz biliyoruz. Bizler de sizden aldığımız güçle, öncelikle cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle çünkü gerek dünyaya karşı duruşu gerek ülkedeki gerekse her bir ilimize karşı yaklaşımlarıyla büyük bir liderlik sergilediğini hep birlikte görüyoruz. Eğer bu liderlik olmasaydı biz şu anda güneyimizdeki ateş çemberin içerisinde bu kadar kolayca çıkamazdık. Bu liderlik olmasaydı bu deprem bölgesinde bu kadar 2 yıl içerisinde depremin yaralarını sarıp bırakın depremin yaralarını sarmayı geleceğin şehrini inşa ediyoruz, bu cumhurbaşkanımızın liderliği başta Murat Kurum Bakanımızın az önce İlhan Bey'in dediği gibi ve diğer bakanlarımızın yardımları şehirdeki bizim teşkilat mensuplarımızın birlik beraberliği ile olan şeydir. Ne zaman birlik beraberlik olduğu zaman orada rahmet vardır, bereket vardır. Dünyada hiç kimsenin altından kalmayacağı bir yükün altında kalktık. Anlatmaya gerek yok. Bizler işin içerisindeyiz, çok fark edemiyoruz, sizler de dahil ama dışarıdan gelen insanların şehrin nasıl ayağa kalktığını görüyorlar. Biz sadece depremin yaralarını sarmıyoruz, Malatya'nın geleceğini inşa ediyoruz. Sizlerin yüzünü ak çıkardığımızı ve bundan sonra da buna devam edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Gerek çalışmalarımızla gerek adil ve şeffaf belediyeciliğimizle herkese örnek olacağız. Şuna emin olun Allah'a hamdolsun devletimizde, Malatya'mızda, emin ellerde” sözlerine yer verdi.