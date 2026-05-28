Malatya'da bayramın ilk günü olaylı geçti
Malatya'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, 13.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Kuzey Çevreyolu bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AGV 964 plakalı minibüs ile 44 AHC 487 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA