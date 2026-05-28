Malatya’da yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği altın piyasasında güncel rakamlar belli oldu. Malatya Kuyumcular Odası tarafından paylaşılan son verilere göre, gram ve sarrafiye grubu altın fiyatlarında işlem hacmi hareketliliğini koruyor. Güne hareketli başlayan piyasada Cumhuriyet (2.5) altının satış fiyatı 108 bin 100 TL seviyesine ulaşırken, düğün sezonunun gözdesi olan 22 ayar bileziğin gramı ise 6 bin 340 liradan alıcı buluyor.

MALATYA’DA ALTIN FİYATLARI

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre, güncel altın fiyatları şöyle:

-Cumhuriyet (2.5): Alış: 103.900 TL -Satış: 108.100 TL

-Ata Lira: Alış: 42.750 TL - Satış: 44.480 TL

-Liralık Altın: Alış: 41.560 TL - Satış: 43.240 TL

-Yarım Altın: Alış: 20.780 TL - Satış: 21.620 TL

-Çeyrek Altın: Alış: 10.390 TL - Satış: 10.810 TL

-14 Ayar: Alış: 3.630 TL

-22 Ayar Bilezik: Alış: 5.910 TL - Satış: 6.340 TL

-24 Ayar Altın: Alış: 6.430 TL - Satış: 6.630 TL