Malatya'da arı kovanlarına zarar veren ayı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde Hekimhan ilçesi Kocaözü Kesikköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Türker'e ait arı kovanlarının bulunduğu alana gece saatlerinde gelen ayı, kovanlara zarar verdi. Sabah saatlerinde kovanlarının dağıldığını gören Türker, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden olayın ayı saldırısı sonucu meydana geldiğini belirledi.
Görüntülerde ayının kovanların bulunduğu alana gelerek dolaştığı, saldırı sonrası bazı kovanlarda hasar oluştuğu görüldü.
Kaynak: İHA