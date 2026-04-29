Hekimhan İlçesi’nde 10 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki hamile Beste Kızılay, eşi tarafından tabancayla başından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan Alican Kızılay ile ailesinin yargılandığı davanın karar duruşması, Malatya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Alican Kızılay’ın yanı sıra “Delil Karartma Ve Delilleri Ortadan Yok Etme” suçlamasıyla yargılanan babası D.K., annesi G.K., kardeşleri A.S.K. ve F.K., maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı baro temsilcileri ile ilgili kurum avukatları da yakından takip etti.

Mahkeme heyeti, dosyaya giren olay yeri inceleme görüntülerinin izlenmesini istedi. Görüntülerin izlenmesi sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Beste'nin babası Ahmet Fuat Özhan, gözyaşları içerisinde görüntüleri izlerken, aile üyeleri güçlükle ayakta durdu.

SANIK OLAYIN KAZA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Son savunmasını yapan sanık Alican Kızılay, olayın kaza olduğunu iddia ederek pişmanlığını dile getirdi. Eşini ve doğmamış çocuğunu kaybettiğini belirten sanık, mahkemenin vicdanına sığındığını ifade etti.

Sanığın ailesi de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Suça sürüklenen çocuklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, yaklaşık 25 dakikalık aranın ardından kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Alican Kızılay’ı “Kadına ve Eşe Karşı Kasten Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın babası D.K., annesi G.K. ve kardeşi F.K. hakkında beraat kararı verilirken, suça sürüklenen çocuk A.S.K. “Delilleri Gizleme” suçundan önce 2 yıl hapis cezası aldı, ardından yaş indirimi ve suç aletini teslim etmesi dikkate alınarak cezası 2 ay 20 güne düşürüldü.

Kararın ardından mahkeme çıkışında konuşan müşteki avukatı Gülsüm Eraslan Kalyoncu, sürecin başından bu yana “maddi gerçeğin ortaya çıkarılması” için mücadele ettiklerini belirtti. Kalyoncu,

“Bugün burada bir yönüyle mutluyuz çünkü mahkeme, dosya kapsamında yapılan ‘taksirle öldürme’ yönündeki savunmalara itibar etmedi. Baştan itibaren bu olayın bir kaza olmadığı, planlı ve bilinçli bir eylem olduğu yönündeki kanaatimizi ortaya koyduk. Mahkeme de bu doğrultuda karar vererek maddi gerçeğin açığa çıkmasını sağladı”

dedi.

Açıklamasını sürdüren Kalyoncu, kararın sadece bu dosya açısından değil toplum açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek,

“Elbette bu karar ne Beste’yi ne de karnındaki bebeğini geri getirecek. Ancak bu kararın benzer suçları işlemeyi düşünen kişiler açısından caydırıcı olmasını temenni ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin cezasız kalmayacağını herkesin görmesi gerekiyor. Ayrıca dosya kapsamında delil gizleme suçuna ilişkin yargılanan kişiler hakkında verilen kararları da bu anlamda önemli buluyoruz. Adaletin yerini bulduğuna inanıyoruz”

ifadelerini kullandı.

HEM KIZIMI HEM DE TORUNUMU TOPRAĞA VERDİM

Karar sonrası konuşan acılı baba Ahmet Fuat Özhan, yaşadığı derin acıyı dile getirirken duygusal anlar yaşadı.

Özhan,

“Benim kızım aslında doğacak çocuğunu kucağına alacaktı. Ama ben bir baba olarak, kendi ellerimle hem kızımı hem de torunumu toprağa verdim. Bu acıyı tarif etmek mümkün değil. Hiçbir anneye, hiçbir babaya böyle bir acı yaşatılmasın. Bir yıldır bu davanın peşindeyiz, adalet arıyoruz. Bugün verilen kararla birlikte içimizdeki acı dinmedi ama en azından bir nebze olsun yüreğimiz serinledi. Adaletin yerini bulduğunu görmek bizim için önemliydi”

dedi.

Süreç boyunca kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Özhan,

“Bu süreçte yanımızda olan herkese minnettarız. Gerçekten yalnız olmadığımızı hissettik. Bu bizim için çok kıymetliydi”

diye konuştu.

Anne Gülay Özhan ise gözyaşları içerisinde yaptığı açıklamada,

“Benim yavrum geri gelmeyecek, bunun farkındayım. Ama en azından bugün verilen kararla kızımın kanının yerde kalmadığını gördüm. Bu bizim için çok önemliydi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu süreçte yanımızda olan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Beste Kızılay’ın kardeşi Buse Özhan da karara ilişkin duygularını paylaşırken, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu söyledi.

Özhan,

“Biz bugün istediğimiz bir kararı aldık ama bu, içimizdeki boşluğu doldurmuyor. Ablam hayatta olsaydı bugün bambaşka bir hayatımız olacaktı. Onun hayalleri vardı, planları vardı. Hepsi yarım kaldı. Ama en azından bugün verilen kararla birlikte biraz olsun rahatladık. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz”

dedi.

Davada görev alan avukatlardan Uğur Can Kalyoncu ise kararın sadece bir dava sonucu olmadığını vurgulayarak,

“Bu dosya, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir örnek teşkil ediyor. Verilen cezanın, benzer suçların önüne geçilmesi açısından caydırıcı olacağını düşünüyoruz. Elbette hiçbir karar bu acıyı ortadan kaldırmaz ama adaletin tecelli etmesi toplum açısından büyük önem taşıyor”

diye konuştu.

Davayı takip eden kadın hakları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de verilen kararın önemli bir mesaj içerdiğini belirterek, kadına yönelik şiddetle mücadelede bu tür kararların kritik rol oynadığını ifade etti.