Sosyal medyada yayılan "Çankırı’da maden şirketine yeni ruhsat verildi" iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) resmi açıklama yaptı. Peki, MAPEG’in ilan ettiği listede neler var? İşte o iddiaların perde arkası ve sürecin hukuki detayları...

ÇANKIRI MADEN RUHSATI İDDİALARINA DMM’DEN SERT YALANLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Çankırı’da bir maden şirketine yeni ruhsat verildi" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, bahse konu olan işlemin "yeni bir ruhsat" değil, yasal bir başvuru süreci olduğu netleşti.

"YENİ RUHSAT DEĞİL, SÜRE UZATIMI BAŞVURUSU"

DMM’den yapılan açıklamada, dezenformasyonun önüne geçilmesi amacıyla şu teknik detaylara yer verildi: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28 Nisan 2026 tarihinde ilan edilen listenin içeriği, iddia edildiği gibi yeni bir tahsis içermiyor. Söz konusu talep, yürürlükte olan mevcut bir işletme ruhsatının yasal "süre uzatımı" başvurusuyla ilgili.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Açıklamanın en kritik noktası ise henüz nihai bir kararın verilmemiş olması. MAPEG nezdinde yürütülen hukuki sürecin devam ettiği vurgulanırken; "Bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir" ifadeleriyle dezenformasyonun ulaştığı boyutlara dikkat çekildi.