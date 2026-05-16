Malatya'nın doğasıyla öne çıkan Hekimhan ilçesi, yüksek dağlarında kendiliğinden yetişen çiğdem bitkisiyle dikkat çekiyor. Özellikle Hekimhan’a bağlı Söğüt Mahallesi kırsalında, yaklaşık bin 800 rakımlı dağlık ve taşlık arazilerde sabahın erken saatlerinde başlayan çiğdem toplama mesaisi, bölge halkı ve çobanlar için geçim kaynağı haline geldi.

Yetiştiği bölgenin hava şartlarına göre mayıs ve temmuz ayları arasında olgunlaşan çiğdemler, özenle toplanarak il ve ilçe merkezlerinde tezgahlardaki yerini alıyor. Yoğun lezzeti ve doğallığıyla dikkat çeken bitkiye en büyük ilgi ise gurbetçilerden geliyor. Bölge halkı, yurt içi ve yurt dışındaki gurbetçilerin yoğun talebini karşılamak için kargo koridorları oluşturmuş durumda.

UNUTULAN ÇİĞDEM FESTİVALİ GERİ DÖNÜYOR

Hekimhan Söğüt Mahallesi Muhtarı İsmail Yaşar, çiğdemin bölge kimliği için taşıdığı değeri vurgulayarak, geçmiş yıllarda yapılan ancak sonradan ara verilen Çiğdem Festivali’ni yeniden hayata geçirmek istediklerini müjdeledi.

Kültürel mirası yaşatmak adına kolları sıvadıklarını belirten Muhtar Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Çiğdem bölgemize has, çok özel bir bitki. İnşallah belediyemiz ve sponsorlarımızın da desteğini alarak, bu yıl festivalimizi yeniden düzenlemeyi hedefliyoruz. Çiğdem sadece bir bitki değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik değer. Çobanlarımız topladıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Gurbetçilerimizden çok yoğun bir talep var, her yere kargoyla gönderim yapıyoruz."

ÜNİVERSİTELER MERCEK ALTINA ALDİ: TESCİL YOLUNDA İLK ADIM

Sadece lezzetiyle değil, şifa deposu olmasıyla da bilinen dağ çiğdemleri akademik dünyanın da dikkatini çekti. Muhtar İsmail Yaşar, bitkinin sağlık alanındaki faydalarına ilişkin üniversitelerde bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Akademik araştırmaların tamamlanmasının ardından, Hekimhan çiğdeminin hak ettiği değeri bulması ve markalaşması için resmi tescil ve coğrafi işaret başvurularının başlatılacağı belirtildi. Hem ekonomiye can suyu olan hem de festivallerle tescillenmeye hazırlanan bu şifalı bitki, Malatya kırsalının yeni parlayan yıldızı olmaya aday.