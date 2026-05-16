Bugün yeryüzünde "Kayısı Diyarı" dendiğinde akla gelen ilk ve tek şehir tartışmasız Malatya’dır. Ekonomik gücü, benzersiz aroması ve AB coğrafi işaret tesciliyle adeta şehrin simgesi olan Malatya kayısısı, sadece bir tarım ürünü değil, asırlık bir kültürün parçasıdır. Peki, milyonlarca insanın geçim kaynağı olan bu "altın meyvenin" kökeninde, dondurucu bir kış gecesi yaşanan o gizemli dokunuşun olduğunu biliyor muydunuz?

KARLAR ALTINDA BİR TANRI MİSAFİRİ

Yöre halkının kuşaktan kuşağa bir miras gibi aktardığı efsaneye göre; asırlar önce dondurucu bir kış gecesinde Malatya, beyaz örtünün altında sessizliğe bürünmüştür. Soğuktan adeta akan suların donduğu o zorlu gecede, Horasan yollarından gelen gizemli bir yolcu şehre ayak basar. Yorgun, bitkin ve donmak üzere olan bu yabancı, Malatya’nın girişindeki ilk ışığı yanan hanenin kapısını çalar.

Ev sahibi kapıyı açtığında karşısında titreyen bu nur yüzlü yolcuyu görür. Yolcunun, "Tanrı misafiri kabul eder misiniz?" sözü üzerine kapılar sonuna kadar açılır ve misafir ocağın en sıcak köşesine buyur edilir.

HEYBEDEN ÇIKAN KUTLU EMANET "CENNET MEYVESİ"

Ev sahibinin gösterdiği eşsiz misafirperverlik karşısında duygulanan gizemli yolcu, biraz ısındıktan sonra heybesine uzanır. İçinden bir avuç çekirdek çıkararak ev sahibinin avucuna bırakır ve tarihe geçecek şu sözleri söyler:

"Biz buna cennet meyvesi deriz. Bu taneleri baharla birlikte toprağa ektiğinizde, büyüyen ağaçlar size altın sarısı meyveler verecek. Yörenizin çehresi değişecek, halkınızın geçimi olacak. Hele bir bereketi görün, adını da siz koyarsınız."

KARLARIN ÜZERİNDE SON BULAN AYAK İZLERİ

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ev sahibi, misafirini uğurlamak ve kahvaltıya çağırmak için odasının kapısını tıklar. Ses gelmeyince içeri giren hane halkı büyük bir şaşkınlık yaşar; odada hiç kimse yoktur ve yatağa hiç dokunulmamıştır. Hızla dışarı çıkan ev sahibi, karların üzerinde sadece birkaç adım ilerleyen ve aniden son bulan ayak izleriyle karşılaşır.

O günden sonra Malatya halkı, bu gizemli yolcunun şehre bereket müjdelemek için gönderilmiş kerametli bir zat olduğuna inanır. O gece bırakılan kutlu emanetler baharda toprağa dikilir. Birkaç yıl içinde fidanlar serpilir ve tüm şehri altın sarısı, lezzet dolu meyveler kaplar. Malatyalıların "Mişmiş" adını verdiği bu meyve, o geceden sonra şehrin makûs talihini değiştirir.

EFSANEDEN DÜNYA PAZARINA UZANAN BEREKET

Asırlar önce bir kış gecesi bırakılan o tohumlar, bugün Malatya’yı dünya kuru kayısı üretiminin zirvesine taşımıştır. Her bahar dönemi dalların altın sarısına bürünmesiyle şehirde adeta bir bayram havası yaşanır. Düzenlenen geleneksel Malatya Kayısı Festivalleri ve uluslararası fuarlar, bu gizemli gecenin bıraktığı mirası tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

Efsaneden gerçeğe uzanan bu bereket hikayesi, Malatya kayısısının neden sadece bir meyve değil, yaşayan bir tarih ve gelenek olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Teknoloji ve betonlaşmanın hızla akıp gittiği günümüzde, Malatya’nın o eski kış gecelerine, dumanı tüten ocak başlarına ve heybesinde umut taşıyan gizemli yolcularına küçük bir nostalji yolculuğu yapmak istedik. Bugün dalından koparılan her bir "Mişmiş", asırlar önce o karlı gecede bırakılan inancın ve bereketin birer meyvesidir. Şehrimizin hafızasını taze tutan bu tür özel içerikleri sizlerle buluşturarak Malatya'nın ruhunu dijital dünyada yaşatmaya devam edeceğiz.