Malatya 16 Mayıs 2026 Cumartesi ezan vakitleri listesi Diyanet tarafından yayınlandı. Hafta sonu ibadetlerini kaçırmak istemeyenler için namaz saatlerini derlerken; milyonların merak ettiği piyango, loto ve iddia oynamanın dini hükmünü de bir araya getirdik. Şans oyunlarından gelen kazanç caiz mi, haram mı? İşte o detaylar…

MALATYA 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ GÜNCEL NAMAZ VAKİTLERİ

Güneşin hareketlerine bağlı olarak her gün birkaç dakika değişiklik gösteren ve şehre özel olarak hesaplanan Malatya namaz saatleri şu şekildedir

İmsak (Sahur): 03.28

03.28 Güneş: 05.08

05.08 Öğle Namazı: 12.30

12.30 İkindi Namazı: 16.20

16.20 Akşam Namazı: 19.39

19.39 Yatsı Namazı: 21.12

ŞANS OYUNLARI KUMAR KAPSAMINA GİRER Mİ?

Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı olan bütün şans oyunları kumar olduğundan haramdır. Zira bu tür oyunlarda bir taraf haksız bir kazanç elde ederken, diğer tarafın emeği ve malı haksız yere zayi olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, 8/554-555) Dolayısıyla şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis ve ganyan gibi tüm tertipler kumardır ve dinen caiz değildir.

HASILATIN HAYIR KURUMLARINA GİTMESİ HÜKMÜ DEĞİŞTİRİR Mİ?

Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hâle getirmez ve haramlık hükmünü kesinlikle değiştirmez. Müslümanların bu tür meşru olmayan kazanç yollarından tamamen uzak durması gerekir.

BU YOLLA KAZANÇ ELDE EDEN KİŞİ NE YAPMALI?

Eğer bu yollardan birisiyle bir kazanç elde edilmişse, yapılması gereken ilk şey bir an önce samimi bir şekilde tövbe etmektir. Ardından, elde edilen bu kazanç hiçbir sevap beklenmeksizin doğrudan muhtaç durumdaki yoksullara verilerek elden çıkarılmalıdır.