Bakanlık, sektördeki dijitalleşme sürecini bir üst seviyeye taşıyarak "Elektronik Tebligat Sistemi" tanımını güncelledi. Yeni düzenlemeyle birlikte Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri entegre bir şekilde tanımlandı. Öte yandan, sosyal bir ihtiyaca cevap veren düzenlemeyle, kendi tarım alanlarında faaliyet gösteren mevsimlik tarım işçilerinin taşınması konusunda özel bir muafiyet ve düzenleme getirilerek bu alandaki karmaşa sonlandırıldı.

B2 VE D2 BELGELERİNE "ELEKTRİKLİ ARAÇ" VE "YERLİ MALI" AYARI

Yönetmeliğin en dikkat çekici maddelerinden biri, turizm ve şehirler arası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan B2 ve D2 yetki belgeli firmaları ilgilendiriyor. Artık bu belge sahipleri, filolarına lüks otomobillerin yanı sıra elektrikli araçları da dahil edebilecek.

Lüks Araç Şartı: 2.900 cm³ üzerindeki otomobiller için 8 yaş sınırı getirilirken, özmal otobüs sayısının belirli bir oranını geçmemesi şartı koşuldu.

Elektrikli Araç Teşviki: Yerli Malı Belgesi’ne sahip elektrikli otomobiller için motor hacmi şartı aranmayacak. Firmalar, özmal otobüs sayısının %50’sini geçmemek kaydıyla 20 adede kadar yerli elektrikli otomobili filosuna ekleyebilecek.

Denetimler Sıkılaşıyor: Araç muayenesi bulunmayan taşıtların, taşıt belgesinde kayıtlı olsalar dahi yurt dışına çıkışlarına kesinlikle izin verilmeyeceği hükme bağlandı.

YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİNDE REKOR ARTIŞ VE CEZAİ YAPTIRIMLAR

Sektörü en çok şaşırtan düzenleme ise ek ücret tablosunda yapıldı. Özellikle evden eve nakliyatçıları ilgilendiren K3 yetki belgesi ile uluslararası eşya taşımacılığı yapan C3 yetki belgesi ücretleri yaklaşık 25 kat artırılarak 253 bin 395 TL’ye yükseltildi.

Cezai yaptırımlar konusunda da "tekerrür" sistemi ağırlaştırıldı. Bir takvim yılı içerisinde aynı suçun tekrar işlenmesi durumunda idari para cezaları katlanarak uygulanacak. Örneğin, belirli ihlallerin dördüncü ve müteakip tekrarlarında alt sınırın tam 10 katı oranında ceza kesilecek. Yolcu biletleri konusunda da esneklik getirilerek, ücret tarifelerinin seferden 1 ay öncesine kadar Bakanlığa bildirilebilmesine imkan tanındı.

SEKTÖRE UYUM İÇİN 2027’YE KADAR SÜRE

Yönetmelik, getirilen sert kuralların yanı sıra sektöre nefes aldıracak geçici maddeleri de içeriyor. Mevcut yetki belgesi sahipleri için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) üye olma zorunluluğu 1 Ocak 2027 tarihine kadar ertelendi. Ayrıca, halihazırda sadece kamyonetle taşımacılık yapan K3 belge sahiplerine, belgelerini yönetmeliğe uygun hale getirmeleri için ilk yenileme tarihine kadar süre tanındı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu kapsamlı değişiklikler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından yürütülecek olup; sektörün daha modern, denetlenebilir ve çevre dostu bir yapıya bürünmesini hedefliyor.