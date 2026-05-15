Malatya’da doğa, kadim bir takvime göre hareket eder. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin yakından takip ettiği "Halk Takvimi", mayıs ayının ikinci yarısı için önemli uyarılarda bulunuyor. Kayısı bahçelerinden yüksek yaylalara kadar tüm şehri etkileyecek olan bu değişimleri sizler için gün gün listeledik.

MALATYA MAYIS AYI DOĞA VE TARIM AJANDASI

16 Mayıs - Filizkıran Fırtınası: Bahçelerdeki taze filizlere dikkat! Sert rüzgarların ağaç dallarına zarar verebileceği o kritik gün geldi.

17 Mayıs - Yeni Ay: Gökyüzünde yeni bir dönem başlarken, doğa kendini tazeliyor.

18 Mayıs - Gül Mevsimi: Malatya’nın eşsiz bahçelerinde güllerin en ihtişamlı, en kokulu dönemi resmen başlıyor.

19 Mayıs - İpek Böceği Koza Örer: Doğanın gizli işçileri iş başında; üretim döngüsü hız kazanıyor.

20 Mayıs - Kokulya Fırtınası: Baharın son sert rüzgarlarından biri olan Kokulya, kısa süreli ama etkili bir değişim getirecek.

24 Mayıs - İlk Dördün: Ay’ın büyüme evresiyle birlikte ekim ve dikim işlerinde geleneksel takip süreci devam ediyor.

26 Mayıs - Toprakta Su Azalır: Toprağın suya kanma dönemi bitiyor; artık sulama kanallarının ve sistemlerinin devreye girme vakti.

29 Mayıs - Koyun Kırkma Zamanı: Besiciler için yaz mesaisi başlıyor; yaylalara çıkış öncesi yünler temizleniyor.

30 Mayıs - Yaz Sıcakları Başlar ve Bağlara Yerleşme Zamanı: Termometreler yükseliyor! Şehir merkezinden serin bağ evlerine göç etmek isteyen Malatyalılar için en doğru zaman.

31 Mayıs - Dolunay: Mayıs ayı, gökyüzündeki muhteşem dolunay manzarasıyla yerini Haziran sıcaklarına bırakıyor.

FİLİZKIRAN VE KOKULYA FIRTINASI KAPIDA

Malatya'nın dünyaca ünlü kayısı bahçeleri için bu tarihler oldukça kritik. Özellikle 16 Mayıs’taki Filizkıran Fırtınası, yeni sürgün veren ağaçlar için risk oluşturabilir. Üreticilerin rüzgara karşı tedbirli olmasında fayda var.

SICAKLAR GELİYOR: BAĞ KÜLTÜRÜ BAŞLIYOR

Malatya kültürünün vazgeçilmezi olan bağlara çıkma geleneği için geri sayım bitti. Halk takvimine göre 30 Mayıs itibarıyla yaz sıcakları resmen etkisini gösterecek. Bu tarih, aynı zamanda Malatyalıların yayla ve bağ evlerine taşındığı geleneksel göç başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Ayın son haftasına dikkat. 26 Mayıs’tan itibaren toprakta nem oranının azalacağı öngörülüyor. Kayısı ve diğer tarım ürünlerinde verim kaybı yaşanmaması için sulama programlarının bu tarihten itibaren sıkılaştırılması öneriliyor.