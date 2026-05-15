Uyarlayıp yöneten Atakan Yılmaz imzasını taşıyan oyun, bireyin modern dünyadaki yalnızlığını, yabancılaşmasını ve iç dünyasında yaşadığı dönüşümü sahneye taşıdı. Tek kişilik performansıyla sahne alan Onur Gözeten, oyunculuğuyla izleyicilerden beğeni topladı.

Yaklaşık 65 dakika süren gösteri boyunca seyirciler oyunu ilgiyle takip etti. Gösterimin sonunda izleyiciler oyuncuyu alkışladı.

Franz Kafka’nın kült eserinden uyarlanan yapımın ardından bazı izleyiciler, oyunun atmosferi ve sahne anlatımından etkilendiklerini ifade etti. Özellikle gençlerin gösterdiği ilgi ise dikkat çekti.