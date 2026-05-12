Kültepe vesikalarından Hitit hiyerogliflerine kadar pek çok antik kaynakta izi sürülen Malatya, isminin kökenini Hititçe "bal" anlamına gelen "Melid" kelimesinden alıyor. Tarih boyunca Melita, Maldia ve Melitene gibi isimlerle anılan şehir, bereketli toprakları ve stratejik konumuyla "bal gibi tatlı ve verimli" bir merkez olarak tescillenmiş durumda.

BÖLGENİN VERİMLİLİĞİNİ VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ SİMGELİYOR

Malatya, kuruluşundan bu yana büyük bir değişikliğe uğramadan gelen nadir Anadolu şehirlerinden biridir. Arslantepe Höyüğü’nde yapılan kazılar, şehrin Kalkolitik Çağ’dan beri (M.Ö. 5000’ler) kesintisiz bir yerleşim yeri olduğunu kanıtlıyor. Şehrin antik çağlardaki ismi, o dönemin dillerinde doğrudan bölgenin verimliliğini ve ürün çeşitliliğini simgeliyordu.

“MALDİA” ŞEHRİN İLK RESMİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Tarihsel belgeler incelendiğinde, Malatya isminin evrimi şu şekilde kronolojik bir yol izlenmiş:

Hitit Dönemi: Hititçe "Melid" (Bal) kelimesinden türetilen Maldia, şehrin ilk resmi isimlerinden biri. Hitit hiyerogliflerinde şehir, gücü ve bereketi simgeleyen bir "öküz başı ve ayağı" ile temsil edilmiş.

Asur ve Urartu Dönemi: Asur kaynaklarında Meliddu/Milidia, Urartu kaynaklarında ise Melitea olarak geçiyor.

Klasik Çağ: Ünlü coğrafyacı Strabon, bölgeyi Melitene olarak adlandırmış ve burayı Kapadokya’nın meyve ağaçları ve zeytinlerle bezeli tek yeri olarak tanımlamış.

İslam ve Türk Dönemi: Araplar şehre Malatiyye demiş, Türkler ise bu ismi koruyarak günümüzdeki Malatya formuna ulaştırmış.

Arslantepe’de bulunan saray kompleksi ve mühürler, Malatya’nın sadece bir tarım merkezi değil, aynı zamanda aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı idari bir merkez olduğunu da gösteriyor.

MUTLULUK VE SAADET YERİ ANLAMINA GELEN "DARU’R-RİFA" LAKABIYLA ANILMIŞ

Malatya ismi, Hititçedeki "bal" anlamından yola çıkarak binlerce yıl boyunca bereketin sembolü olmuş. Selçuklular döneminde mutluluk ve saadet yeri anlamına gelen "Daru’r-Rifa" lakabıyla anılması da bu kadim ismin ruhuyla örtüşüyor. Bugün modern bir şehir olarak gelişen Malatya, isminde taşıdığı o tarihi "bal" tadını ve kültürel mirasını Arslantepe’den Battalgazi’ye kadar her köşesinde yaşatmaya devam ediyor.

NEDEN “BAL ÜLKESİ” DENİLİYORDU? (EDİTÖR YORUMU)

Malatya isminin kökenine dair en güçlü bilimsel veriler bizleri Hititçe "Melid" kelimesine götürse de, bu ismin günümüzdeki karşılığına dair uzmanlar arasında dikkat çekici bir yorum farkı bulunuyor.

Her ne kadar "Melid" kelimesi sözlük anlamıyla "bal" demek olsa da, tarihi veriler bunun doğrudan bir arıcılık faaliyetinden ziyade, bölgenin tarımsal ihtişamını niteleyen bir metafor olma ihtimalini güçlendiriyor. İşte bu tezi destekleyen bazı önemli noktalar:

Üretimden Ziyade Sıfat Olabilir: Antik dünyada bir bölgenin "bal gibi" olarak nitelendirilmesi, o yörenin suyunun tatlılığına, toprağının verimliliğine ve meyvelerinin lezzetine yapılan bir övgü olarak kabul ediliyordu. Malatya'nın binlerce yıldır bir meyve cenneti olması, ismin bu bolluğa verilen bir "marka adı" olabileceğini düşündürüyor.

Sembollerdeki Mesaj: Hititlerin şehri simgelerken arı figürü yerine, doğrudan çift sürmeyi ve tarımı temsil eden "öküz başı ve ayağı" sembollerini kullanması, ismin temelinde yatan gücün "bal üretimi" değil, "toprak bereketi" olduğuna dair güçlü bir kanıt olarak değerlendiriliyor.

Meyve Şekeri Vurgusu: Eski çağlarda "bal" ifadesinin, sadece arıların yaptığı bal için değil; üzüm ve diğer meyvelerden elde edilen yoğun tatlı şuruplar (pekmez ve meyve özleri) için de kullanıldığı biliniyor.

Kesin bir bilgi olmamakla birlikte; Malatya'nın isminin bir "Bal Ülkesi"ne çıkması, muhtemelen orada kovanların çokluğundan değil, toprağından adeta "bal ve süt akan" bir vaha gibi görülmesinden kaynaklanıyordu. Yani "Melid", bu kadim kentin binlerce yıl önceki lezzet ve kalite tescili olabilir.