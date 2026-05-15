Malatya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren parçalı ve çok bulutlu hava, öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Kent merkezi ve ilçelerde aniden bastıran dolu yağışı, hayatı olumsuz etkilerken tarım arazilerinde de hasar riskini beraberinde getirdi.

KAYISIDA HASAR ENDİŞESİ

Dünya kayısı başkenti olan Malatya’da, meyvelerin gelişim aşamasında olduğu bu kritik dönemde yağan dolu, üreticileri tedirgin etti. Kayısı bahçelerinde "çil" ve "yara" oluşumuna neden olabilen dolu yağışının, ürün kalitesini ve rekolteyi olumsuz etkilemesinden korkuluyor.

TAM "SEDİR" ZAMANI VURULDU

Dolu yağışı sadece meyve ağaçlarını değil, sebze üreticilerini de olumsuz etkiledi. Bölgede "sedir zamanı" olarak bilinen ve çiftçilerin tarlalarına yeni diktiği sebze fideleri, dolu taneleri nedeniyle büyük risk altında kaldı. Bin bir emekle toprakla buluşturulan domates, biber ve patlıcan gibi fidelerin zarar görmesi, çiftçilerin emeklerinin zayi olması anlamına geliyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Malatya genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, tarım arazilerinde oluşabilecek olumsuzlukların yanı sıra, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.