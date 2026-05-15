Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 81 İl Başkanı, son dönemde artan siyasi saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarına karşı tek vücut oldu. Hazırlanan ortak metni Malatya kamuoyuyla paylaşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, iktidarın "siyasi tükenmişlik" içinde olduğunu vurgulayarak sert mesajlar verdi.

"SİYASETİ DİZAYN ETME ÇABASI BEYHUDE"

Ortak açıklamada, AK Parti iktidarının halkın yakıcı sorunlarını çözemediği ve iktidar değişimine direnmek için "marjinal bir pozisyona" savrulduğu belirtildi. Açıklamada,

"Kirli ve karanlık odakların siyaseti dizayn etme çabasına izin vermeyeceğiz. İktidar, siyasi tükenmişliğinin sonucunda ahlaki değerlerinin tamamını da yitirmiş haldedir"

ifadelerine yer verildi.

KADIN SİYASETÇİLERE YÖNELİK SALDIRILARA TEPKİ

Özellikle kadın siyasetçileri hedef alan karalama kampanyalarına dikkat çekilen açıklamada, bu saldırıların arkasında "kadın düşmanı ve sapkın bir zihin yapısının" olduğu savunuldu. İl başkanları, saldırıların hedefi olan tüm kadın yol arkadaşlarının yanında olduklarını ve onurlarını savunmayı bir görev bildiklerini ifade etti.

"KUKLALARIN İPLERİNİ TUTANLARI BİLİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticilerine yönelik yürütülen kampanyaları "mide bulandırıcı" olarak niteleyen 81 il başkanı, şu görüşleri paylaştı:

"Bu kampanyayı yürütenlerin aciz birer kukla olduğunu biliyoruz. Bu kuklaların iplerini elinde tutan, devletin gücünü kendi gücü zannedenlerin hangi çarpık ilişki ağları içinde yer aldığını da detaylarıyla biliyoruz."

"HALKIN DEDİĞİ OLACAK"

Açıklamanın sonuç bölümünde ise kararlılık mesajı verilerek,

"81 ilde Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde, memleketimizin geleceği için çalışmaya dün olduğundan daha kararlı şekilde devam edeceğiz. Hakikat mutlaka kazanacak, halkımız hak ettiği onurlu hayata CHP iktidarında kavuşacak"

denildi.