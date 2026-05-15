Yeşilyurt’ta geleneksel hale gelen ve bu yıl beşincisi düzenlenen “Gençlik Münazara Yarışması”, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen büyük finalle sona erdi. Gençlerin özgüvenlerini artırmak ve fikirlerini özgürce savunmalarına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen yarışma, öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

KEMAL SUNAL SALONU COŞKUYLA DOLDU

Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda düzenlenen final programına ilgi oldukça yoğundu. Toplam 16 okulun katılımıyla başlayan sürecin final etabında salonu tamamen dolduran öğrenciler, alkış ve tezahüratlarla arkadaşlarına destek vererek salonu adeta bir şölen alanına çevirdi.

ÇOK ÇALIŞMAK MI, ZEKA MI?

Finalist öğrenciler, başarıya giden yolu sorgulayarak “Başarı çok çalışmakla mı elde edilir, yoksa zeki olmakla mı?” sorusuna yanıt aradılar. Güçlü argümanlar ve etkili sunumlar sergileyen gençler, hitabet yetenekleriyle jüriden tam not aldı. Yarışmanın sonucunda dereceye giren okullar şu şekilde sıralandı:

Birinci: Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

İkinci: Beylerderesi Ortaokulu

Üçüncü: Şehit Seracettin Kılınç İmam Hatip Ortaokulu

Dördüncü: Barguzu Ortaokulu

"SİZLERİN OLDUĞU HER YERDE BİZ DE VARIZ"

Ödül töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Erkan Dikenli, Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in selamlarını ileterek, gençlerin fikir üretme becerilerinin gurur verici olduğunu söyledi. Dikenli,

"Gençlerimizin sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sunacak her projeyi destekliyoruz. Geleceğin fikir insanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

dedi.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ise münazara kültürünün öğrencilerin analiz ve araştırma becerilerini geliştirdiğine dikkat çekerek, eğitime katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.