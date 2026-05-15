6 Şubat depremlerinin Malatya’daki en acı simgelerinden biri olan ve Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde yıkılarak 16 kişiye mezar olan Hayat Sitesi davasında önemli bir eşik geçildi. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 10’uncu duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

SANIKLAR İÇİN AĞIR CEZA TALEBİ

Duruşmaya taraf avukatları katılırken, Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanıkların sorumluluklarına dikkat çekti. Soruşturma kapsamında yargılanan; inşaat mühendisi fenni mesul Mustafa Hakan Büker, fenni mesul mimar Metin Karataş, vize ve onay işlemlerini gerçekleştiren inşaat mühendisi Hurşit Kuşçu ile belediye görevlileri Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl’ün, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA KARAR DOSYADA

Duruşmada ayrıca, binanın zemin katında bulunan iş yerinin sahibi Suat Sarın hakkında yürütülen soruşturmaya dair bilgi de mahkemeye ulaştı. Sarın hakkında yürütülen inceleme neticesinde "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verildiği dosyaya eklendi.

KARAR TEMMUZ AYINA KALDI

Taraf avukatları, savcının sunduğu esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden ek süre talebinde bulundu. Bu talebi yerinde bulan mahkeme heyeti, duruşmayı nihai kararın açıklanması beklenen 7 Temmuz 2026 tarihine erteledi.