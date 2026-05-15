Darende Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılması planlanan Millet Bahçesi projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Başkan Alican Bozkurt, teknik ekip ile birlikte çalışma sahasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tesviye çalışmalarının sürdüğü alanda değerlendirmelerde bulunan Bozkurt, vatandaşların daha modern, düzenli ve konforlu sosyal yaşam alanlarına kavuşması için projeyi titizlikle takip ettiklerini belirtti.

Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Darende’ye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılacağını ifade eden Bozkurt, ilçeye değer katacak projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.