Anadolu’nun kadim geleneklerinden biri olan ve bolluk ile bereketin simgesi kabul edilen Hıdırellez, bu yıl Malatya’nın saklı cenneti Darende’de büyük bir şölenle karşılandı. Geçmiş yıllarda Arapgir ve Battalgazi ilçelerinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen şenliklerin bu yılki adresi, doğası ve manevi atmosferiyle bilinen Darende oldu.

PROTOKOL HEDİK KAZANININ BAŞINA GEÇTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen programda renkli anlar yaşandı. Şenliğin başlangıcında protokol üyeleri, bolluk ve bereketin nişanesi olan dev hedik kazanlarının başına geçti. Kendi elleriyle vatandaşlara hedik ikram eden yetkililer, halkla iç içe baharın tadını çıkardı. Ardından kurulan stantlarda kıran kırana bir yumurta tokuşturma mücadelesi yaşandı.

TOHMA IRMAĞI’NA DİLEK AKINI

Hıdırellez’in en özel ritüellerinden biri olan dilek tutma geleneği, Darende’nin simgesi olan Tohma Irmağı’nın kıyısında hayat buldu. Vatandaşlar kağıtlara yazdıkları umutlarını ve dualarını, Hızır ile İlyas’ın buluştuğuna inanılan bu özel günde nehrin serin sularına bıraktı. Akşam saatlerinde ise yakılan Hıdırellez ateşi üzerinden atlayan vatandaşlar, hem eğlendi hem de gelenekleri yaşattı.

“UMUTLARIN YEŞERDİĞİ ÖZEL BİR MİRAS”

Törende konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Hıdırellez’in sadece bir takvim olayı olmadığını vurgulayarak,

“Hıdırellez, Anadolu insanının yüzyıllardır aynı sofrada, aynı duada buluştuğu eşsiz bir kültür mirasıdır. Bugün burada sadece baharın gelişini değil; kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve birliğimizi kutluyoruz. Bu bereketin Darende’mize ve ülkemize huzur getirmesini diliyorum”

ifadelerine yer verdi.

MEHTERAN VE FOLKLOR GÖSTERİLERİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Mehmet Akif Ersoy Mehter Takımı’nın heybetli marşları ile başlayan gösteriler, minik öğrencilerin folklor oyunlarıyla devam etti. Yöresel oyunların sergilendiği etkinlikte, geleneksel yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Alanda yer alan Gezici Kütüphane ise çocukların ve gençlerin ilgi odağı oldu.

KİMLER KATILDI?

Şenliğe; Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Karademir, Şube Müdürü Nevil Bilge, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Kalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, siyasi partilerin temsilcileri ve binlerce vatandaş katılarak coşkuya ortak oldu.