Malatya’nın beyaz altını kayısıda korkulan oldu. Darende ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli dolu yağışı, kayısı bahçelerini adeta savaş alanına çevirdi. Özellikle çağla döneminde olan ürünler, dolu taneleriyle birlikte toprağa döküldü.

20 DAKİKADA HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Edinilen bilgilere göre; Darende’nin Ağılbaşı, Kerimli ve Ozan mahallelerini kapsayan Tohma Boyu bölgesinde gökyüzü aniden karardı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kesintisiz yağan dolu, hayatı durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğüne yaklaşan dolu taneleri, ağaçlardaki hassas kayısı çağlalarını dallarından kopardı.

ÜRETİCİ TEDİRGİN HASAR BÜYÜK

Yağışın durmasının ardından bahçelerine koşan üreticiler, acı tabloyla karşılaştı. Yerlerin yeşil çağlalarla dolduğunu belirten bölge halkı, bu yılki rekoltenin büyük darbe aldığını ifade ediyor. Bölgede Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin kısa süre içinde hasar tespit çalışmalarına başlaması bekleniyor.