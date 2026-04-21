MALATYA — Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Darende’de vatandaşların en çok merak ettiği hazırlık süreci hız kazandı. Darende Belediyesi, bayram boyunca binlerce kişinin ziyaret edeceği kurban satış ve kesim noktalarında adeta seferberlik ilan etti.

HİJYEN VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, hazırlıkların temelinde "insan sağlığı ve huzuru" olduğunu vurguladı. Belediye ekipleri, özellikle Canlı Hayvan Pazarı ve Belediye Mezbahası üzerinde yoğunlaşarak altyapı eksikliklerini gideriyor. Modernize edilen alanlarda, kurbanlıkların sağlıklı bir ortamda satılması ve hijyen kurallarına uygun şekilde kesilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN BOZKURT "TÜM PLANLAMALAR TAMAM"

Hazırlık çalışmalarını yakından takip eden Başkan Bozkurt, Darende halkının ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi için her detayın düşünüldüğünü belirtti. Koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Bozkurt, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın bayram ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi bizim için bir görevdir. Mezbahamız ve hayvan pazarımızda sadece düzen değil, aynı zamanda yüksek hizmet kalitesi sunmak için tüm birimlerimizle sahadayız."

EKİPLER KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Belediyenin ilgili tüm birimleri, bayram öncesinde altyapıdan temizliğe, güvenlikten zabıta denetimlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Üreticilerin konforu ve vatandaşların ihtiyacına yönelik hazırlanan alanlar, bayramın ilk gününe kadar eksiksiz hale getirilecek.

Başkan Alican Bozkurt, sözlerini bayramın Darende başta olmak üzere tüm Türkiye ve İslam alemine hayırlar getirmesi temennisiyle noktaladı.