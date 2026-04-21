Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılıkta verimliliği artırmak ve buzağı ölümlerinin önüne geçmek amacıyla dev bir projeyi hayata geçirdi. “Yaşasın Buzağılar” projesi kapsamında, Malatya genelindeki 13 ilçede yetiştiricilere hem ekipman desteği sağlanıyor hem de veteriner hekimler sahada koruyucu sağlık hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

SAHADA KESİNTİSİZ VETERİNER DESTEĞİ

Proje koordinasyonunda görev alan veteriner hekimler, yeni doğan buzağıların sağlıklı gelişimi için titiz bir çalışma yürütüyor. İlk günlerden itibaren başlatılan koruyucu sağlık hizmetleri ile hayvansal üretimin sürdürülebilirliği hedefleniyor.

YETİŞTİRİCİLERE ÜCRETSİZ EKİPMAN VE İLAÇ DESTEĞİ

Üreticilerin maliyetlerini düşüren ve bakım süreçlerini profesyonelleştiren proje kapsamında şu destekler sunuluyor:

Sağlık Uygulamaları: Buzağı septiserum aşısı, göbek mandalı uygulaması ve iyotlu tentür bakımı.

Temel İhtiyaçlar: Buzağı biberonu ve soğuktan koruyucu buzağı battaniyesi.

Teknik Ekipman: Ateş ölçer ve taşıma çantası desteği.

HEDEF SIFIR KAYIP, MAKSİMUM KAZANÇ

Malatya’nın tüm ilçelerinde eş zamanlı yürütülen bu çalışmalar, bölgedeki hayvancılık ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Buzağı ölümlerini minimize etmeyi amaçlayan proje, üreticinin yüzünü güldürürken yerel hayvancılığın geleceğini de teminat altına alıyor.

Yetkililer, uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini ve Malatya hayvancılığının bu tür projelerle güçleneceğini vurguladı.