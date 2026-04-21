Malatya’da deprem sonrası yürütülen yıkım ve ihale süreçlerine ilişkin iddialar gün yüzüne çıktı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nun başlattığı soruşturma kapsamında Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda (YİKOB) yapılan işlemler incelemeye alındı. Yaklaşık 2,5 milyar TL’lik ödemenin yapıldığı süreçte ihalelerin usulsüz şekilde feshedildiği, işlerin doğrudan teminle belirli firmalara verildiği ve enkazdan çıkan tonlarca hurda demirin kayıtlara girmeden ortadan kaybolduğu iddia ediliyor.

VALİ YARDIMCISI SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Malatya Sonmanşet Gazetesi’nin bugünkü manşetinde yer alan “MALATYA’DA YİKOB’A OPERASYON MİLYARLIK SKANDAL PATLADI” başlıklı haberine göre, iddiaların odağında Vali Ersin Yazıcı’nın YİKOB Başkanı olarak görevlendirdiği Abdulselam Bıçak yer alıyor. Soruşturma kapsamında, Bıçak’ın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılması gereken birçok ihaleyi kasıtlı olarak feshettiği ileri sürüldü. Feshedilen ihalelerin ardından aynı işler, doğrudan temin yöntemiyle ve hiçbir rekabet ortamı oluşturulmadan, Elazığlı olduğu belirtilen Bıçak’ın eş, dost ve tanıdığı firmalara verildi.

500’E YAKIN YIKIM İŞLERİ YAPILDI

Deprem bölgesi olması nedeniyle doğrudan temin limitinin 5 milyon TL olduğu bir dönemde, yaklaşık 450-500 doğrudan temin dosyası ile yıkım işlerine devam edildi. Soruşturmayı yürüten müfettişler, bu dosyaların tamamının tek tek incelenmesi için bilirkişi atanmasını talep etti. Atanan bilirkişi heyetinde Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden iki Milli Emlak Uzmanı (D. K., ve S. Ç.,) ile bir Şube Müdürü ve İnşaat Mühendisi olan S.Ö., yer alıyor.

HURDA DEMİRLER YOK OLDU

Soruşturma belgelerinde en dikkat çeken iddialardan biri de enkazlardan çıkan hurda demirlerle ilgili. Yıkım işi yapan firmaların, çıkan hurda demirleri aldığı, bu demirlerin nereye götürüldüğünün ise takip edilmediği belirtiliyor. Öyle ki, yerel basına yansıyan görüntüler ve defalarca CİMER’e yapılan şikayetler bulunmasına rağmen, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından hiçbir işlem yapılmadığı ifade ediliyor.

BİLİRKİŞİDEN RAPOR İSTENDİ

Mülkiye Teftiş Kurulu, bilirkişi heyetinden her bir ihale ve doğrudan temin dosyasını ayrı ayrı incelemesini istedi. Heyet, işlemlerin 2886 ve 4734 sayılı kanunlara uygun olup olmadığını, kamu zararı oluşup oluşmadığını ve bu süreçte görev alan kamu görevlilerinin dönemlerini ortaya koyan bir rapor istendi. Raporun ardından müfettişler, idari veya cezai işlem başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek. Kamu zararı tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında kovuşturma izni veya disiplin soruşturması açılması gündeme gelebilir.