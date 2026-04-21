Malatya’da vatan toprağını canıyla sulayan aziz şehitlerimiz için düzenlenen Mevlid-i Şerif programında duygu dolu anlar yaşandı. Malatya Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) İl Başkanı Zeynal Selağzı’nın koordinesinde gerçekleşen programda, şehitlik makamı dualarla yankılandı. Şehit ailelerinin ve Malatya protokolünün bir araya geldiği törende, vatan sevgisi ve birlik beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Programa katılan Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve Mehmet Celal Fendoğlu, şehitlerimizin kabirlerini tek tek ziyaret ederek ailelerin acısına ortak oldu. Özellikle şehadet yıl dönümleri olan Şehit Hasan Yıldırım ve Şehit Candaş Kaplan’ın mezarları başında okunan dualar, katılımcılara hüzünlü ve gururlu anlar yaşattı. Şehit babası Suat Yıldırım’ın "Oğlumla gurur duyuyorum, vatan sağ olsun" sözleri törene damga vururken, Mustafa Kaplan bu özel günün manevi ağırlığının kendileri için çok büyük olduğunu ifade etti.

Emniyet Müdürü Kayhan Ay, sadece tören alanında değil, şehit ailelerini evlerinde de ziyaret ederek devletin her zaman yanlarında olduğu mesajını yineledi. Bu anlamlı ziyaretler, deprem sonrası toparlanma sürecindeki Malatya’da şehit aileleri için büyük bir moral ve güç kaynağı oldu.

Anma etkinliklerinin ardından Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesisleri’nde şehit ve gazi ailelerine özel bir yemek ikramı yapıldı. Programın sonunda konuşan EMŞAV Başkanı Zeynal Selağzı, desteklerinden dolayı Malatya protokolüne ve özellikle Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’e teşekkürlerini sundu. Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Selağzı, Malatya’da toplumsal dayanışmanın bu tür programlarla daha da perçinlendiğini ifade etti. Malatya’dan yükselen ortak ses ise netti: Şehitler asla unutulmayacak, kahramanların emanetleri her zaman baş tacı edilecek.