Kaza bugün saat 15.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.P. isimli sürücünün sevk ve idaresindeki 44 AR 675 plakalı otomobil ile B.G. yönetimindeki 44 AHL 743 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü B.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.