Malatya’da geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen yıl sonu şenlikleri, bu yıl da oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Malatya’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen şenliklerde, Yazıhan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yıl boyunca üretim yapan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilenmeye başlandı.

Sergide ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen ve Yazıhan’ın köklü kültürünü yansıtan saf yün Drejan halıları adeta göz kamaştırdı.

"BU HALININ ÇÖZGÜSÜ BİLE YÜN"

Geleneksel motiflerin adeta fırtınalar estirdiği sergide, Yazıhan’a özgü coğrafi ve kültürel bir değer olan Drejan halılarının yapım aşamaları ziyaretçilerden tam not aldı.

Sergi hakkında bilgi veren Usta Öğretici Tülay Barış, standın sadece halıdan ibaret olmadığını; takı tasarımdan piko işine, dikiş-nakıştan boncuk çalışmalarına kadar çok geniş bir yelpazede üretim yaptıklarını belirtti.

Yıl boyunca üretilen eserleri hem sergilediklerini hem de satışa sunduklarını ifade eden Barış, Drejan halılarının yapımındaki büyük emeğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Şal deseni ve kırk yama halılarımız var. Halılarımız Yazıhan’a özgü Drejan halıları. Saf yünden ve tamamen kök boyası ile yapılıyor. Yünleri kazanlara koyup kendimiz boyuyoruz. Öyle ki halının çözgüsü bile yünden oluşuyor. Ortalama bir halı, usta bir öğrenci tarafından yaklaşık 40 günde dokunabiliyor.”

HEM KÜLTÜR MİRASI HEM DE YENİ BİR İSTİHDAM KAPISI

Yazıhan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Keleş ise bu özel serginin hem bir bilgilendirme hem de kursiyerlerin ekonomik kazanç elde etmesi için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Kursların sadece bir hobi alanı olmadığını, mezunların kendi iş yerlerini açabilecek haklara sahip olduğunu vurgulayan Keleş, giyim üretim teknolojisinden saç bakımına kadar birçok alanda vatandaşlara istihdam kapısı araladıklarını aktardı:

“Yıl sonu şenlikleri kapsamında Malatya’da 3 gün boyunca standımızda hem bilgilendirme yapıyoruz hem de kursiyerlerin ürettiği ürünleri sergiliyoruz. Halı dokumacılığı, giyim üretim teknolojisi ve takı tasarım alanında çok değerli çalışmalarımız var. Ayrıca güzellik ve saç bakımı alanındaki kuaförlük kursumuzda kursiyerlerimiz meslek ediniyor. Buradan mezun olanlar ustalık belgesi alarak kendi dükkanlarını açabiliyor ve istihdama katılıyorlar.”

SIFIR ATIK ATÖLYESİ: "HİÇBİR ŞEY BOŞA GİTMİYOR"

Serginin en dikkat çeken ve modern dokunuşlara sahip olan bölümü ise şüphesiz "Geri Dönüşüm" temalı ürünler oldu.

Eskimiş kıyafetlerin, atık kağıtların ve sandık köşelerinde unutulmuş kanaviçelerin nasıl birer sanat eserine dönüştüğünü anlatan Usta Öğretici Fethiye Yüksel, adeta bir sıfır atık dersi verdiklerini belirtti.

Hasırlardan çanta, eski gazetelerden ise dekoratif biblolar ürettiklerini söyleyen Yüksel, geçmişle gelecek arasında nasıl bir köprü kurduklarını şu sözlerle özetledi:

“Eskiden anneannelerimiz tarafından yapılan ve sandıklarda saklanan kanaviçeleri değerlendirerek ranırlar ve masa örtüleri yapıyoruz. Hasırlardan ve iplerden örme çantalar, eski gazete kağıtlarından ise estetik biblolar üretiyoruz. Eski kot pantolonlardan çantalar tasarlıyoruz. Eski gömleklerimizi astar, eski montlarımızı ise elyaf olarak kullanıyoruz. Kısacası hiçbir şey boşa gitmiyor, her eski ürünü yeniden ekonomiye kazandırıyoruz”.