Malatya’da kamu kurumlarının adını alet ederek vatandaşları dolandırmaya çalışan şebekelere karşı resmi makamlardan çok kritik bir uyarı geldi. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müdürü Osman Akar’ın adı ve unvanı kullanılarak vatandaşlardan maddi taleplerde bulunulduğunu tespit etti.

Konuyla ilgili jet hızıyla adli ve idari süreçleri başlatan müdürlük, "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla önemli bir bilgilendirme metni paylaştı.

"MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BU TALEPLERLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"

Yapılan resmi açıklamada, dolandırıcıların farklı telefon numaraları üzerinden iş insanlarını, firmaları ve kurum temsilcilerini arayarak para sızdırmaya çalıştığı vurgulandı. Kurum yetkilileri, yapılan bu tür maddi taleplerin Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Müdürü Osman Akar ile kesinlikle hiçbir bağının bulunmadığının altını çizdi.

RESMİ MAKAMLARDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI: "İTİBAR ETMEYİN, BİLDİRİN!"

Müdürlük tarafından yayımlanan duyurunun detaylarında şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın, firma ve kurum temsilcilerimizin; Müdürlüğümüzün veya kurumumuzun adı kullanılarak yapılan hiçbir maddi talebe itibar etmemeleri, şüpheli durumları ilgili güvenlik birimlerine bildirmeleri önemle rica olunur."

Yetkililer, bu tarz bir telefon veya mesaj alan kişilerin vakit kaybetmeden emniyet güçlerine ya da savcılığa başvurması gerektiğinin hayati önem taşıdığını belirtti.