Malatya'da deprem sonrası yerinde dönüşüm projeleri ve TOKİ kuraları, hak sahipleri tarafından en yakından takip edilen konuların başında gelmeye devam ediyor. Son olarak Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ konutlarıyla ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Zaviye Mahallesi Muhtarlık Azası Mehmet Ali Malay, Busabah Medya'ya yaptığı özel açıklamada mahalle sakinlerinin yaşadığı kura şaşkınlığını dile getirdi. Projedeki kat planı değişikliklerine dikkat çeken Malay, mahalledeki konut kapasitesi artırılmasına rağmen eski sakinlerin çok uzak bölgelere gönderildiğini ifade etti.

"BURALAR 4 KATLIYDI, 6 KAT YAPILDI"

Zaviye Mahallesi’ndeki yerinde dönüşüm ve inşaat sürecini sahada yakından takip eden Muhtarlık Azası Mehmet Ali Malay, TOKİ projelerindeki kat artışlarına vurgu yaptı. Hak sahiplerinin kendi mahallelerinde kalma ve komşularından ayrılmama beklentisi içinde olduğunu hatırlatan Malay, şu ifadeleri kullandı:

"Buralar normal şartlarda 4 katlı olarak planlanmıştı ve vatandaşlarımıza da ilk etapta bu şekilde bilgi verilmişti. Ancak gelinen süreçte fazla kat yapıldı ve buralar 6 kata çıkarıldı. Mahallede daire kapasitesi ve kat sayısı artırılmasına rağmen, ne yazık ki bazı mahalle sakinlerimize kendi yerlerinden ev verilmedi."

KAPASİTE ARTTI AMA VATANDAŞ İKİZCE'YE GİTTİ!

Binalardaki katlar yükseldiği için normal şartlarda daha fazla hak sahibinin kendi mahallesinde kalabilmesi gerektiğini belirten Malay, kura sonuçlarında yaşanan tezatlığa dikkat çekti. Zaviye sakinlerinin eski ikametgahlarından kilometrelerce uzağa gönderildiğini söyleyen aza Malay, "Kat sayısı artmasına rağmen bazı vatandaşlarımıza çok farklı yerlerde evler çıktı. Kimi mahallelimiz ise İkizce bölgesine gitmek zorunda kaldı. Vatandaşımız doğup büyüdüğü mahallesinden, anılarından ve komşularından uzaklaştırıldı" diyerek duruma sitem etti.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hak sahiplerinin farklı bölgelere gönderilmesi yerinde dönüşüm mantığına uyuyor mu? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.